В Госдепе рассказали, контактировал ли Блинкен с Лавровым на саммите G20 12 сентября, 08:37 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

На саммите G20 между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым не было никакого взаимодействия.

Об этом заявил спикер Госдепа США Метью Миллер на брифинге.

«Между госсекретарем Блинкеном и министром иностранных дел Лавровым не было никакого взаимодействия», — сказал он.

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По его словам, ему не известно о каких-либо других взаимодействиях между американской и российской делегациями.

Миллер заявил, что он не может исключить того, «что кто-то сказал „привет“ в коридорах или что-то еще, проходя мимо друг друга».

«Но я не думаю, что было какое-то существенное взаимодействие», — добавил он.

Саммит G20 в Индии — что известно

Саммит G20 прошел в Нью-Дели 9−10 сентября. В нем приняли участие в частности президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Индия не пригласила на саммит в Нью-Дели Украину, объяснив это тем, что G20 не занимается «решением конфликтов».

Группа G20 приняла согласованную декларацию на саммите, в которой избегают осуждения страны-агрессора РФ за развязывание войны против Украины, но призывают все государства «воздерживаться от захвата территорий силой».

В тексте декларации указано следующее:

все государства должны « принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность»;

принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность»; представители G20 приветствуют « актуальные и конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине».

актуальные и конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине». угрозы или применение ядерного оружия « недопустимы».

В то же время спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал обнародованную декларацию и поблагодарил те страны, которые включили в текст «сильные формулировки» по Украине. По мнению спикера МИД, G20 «нечем гордиться» в окончательном коммюнике по вопросу агрессии России против Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по итогам саммита G20 Россия оказалась в изоляции, а финальная декларация не стала дипломатической победой Москвы.

Канцлер Германии Олаф Шольц также считает успешной финальную декларацию саммита G20. Он указал на важность того, что в декларации отмечается «территориальная целостность» всех стран.