В Госдепе назвали условия встречи Байдена с Путиным 3 декабря, 06:46 Нед Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что встреча главы Белого дома Джо Байдена с диктатором Владимиром Путиным возможна только если Кремль продемонстрирует готовность завершить войну.



«То, что сказал президент Байден вчера — если президент Путин готов прекратить войну в Украине, мы со своей стороны готовы присоединиться к дипломатии. Включая возможные переговоры Байдена с президентом Путиным», — заявил Прайс.



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Он подчеркнул, что такие потенциальные переговоры возможны только после консультаций с союзниками и Украиной.

«Ничего об Украине без Украины», — заявил Прайс.

Президент США Джо Байден заявил, что может провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот решит прекратить полномасштабную войну против Украины.

По его словам, он не собирается в ближайшее время разговаривать с Путиным.