В Госдепе назвали условия встречи Байдена с Путиным

3 декабря, 06:46
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Нед Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Нед Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что встреча главы Белого дома Джо Байдена с диктатором Владимиром Путиным возможна только если Кремль продемонстрирует готовность завершить войну.

«То, что сказал президент Байден вчера — если президент Путин готов прекратить войну в Украине, мы со своей стороны готовы присоединиться к дипломатии. Включая возможные переговоры Байдена с президентом Путиным», — заявил Прайс.

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Он подчеркнул, что такие потенциальные переговоры возможны только после консультаций с союзниками и Украиной.

«Ничего об Украине без Украины», — заявил Прайс.

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Президент США Джо Байден заявил, что может провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот решит прекратить полномасштабную войну против Украины.

По его словам, он не собирается в ближайшее время разговаривать с Путиным.

https://www.youtube.com/watch?v=ii85LYtEaUg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Владимир Путин Госдеп Джо Байден Госдеп США Война в Украине Война России против Украины

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