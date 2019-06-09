В Гонконге сотни тысяч людей вышли на протест против экстрадиции в Китай Сегодня, 18:36 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Thomas Peter По оценке организаторов протестантов около миллиона людей REUTERS/Thomas Peter

В Гонконге несколько сотен тысяч человек вышли на улицы против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая.

По оценкам организаторов акции, число участников составило около одного миллиона человек, сообщает DW со ссылкой на dpa.

На плакатах демонстрантов были надписи: «Нет — экстрадиции в Китай» и «Выдан в Китай — пропал навсегда».

Ранее власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан Китаю из-за непрозрачности юридической системы и смертной казни.