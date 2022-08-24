В Европе на аукционе впервые продали суперяхту российского олигарха 24 августа, 04:42 Axioma стала первой суперяхтой российского подсанкционного олигарха, проданной на аукционе в Европе (Фото:yachtcharterfleet.com)

На аукционе в Гибралтаре была продана суперяхта Axioma российского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Он подпал под санкции Запада в связи с войной России против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Axioma стала первой суперяхтой российского подсанкционного олигарха, проданной на аукционе в Европе. Всего на аукцион было подано 63 заявки, но сколько заплатил победитель и кем он является, пока не разглашается.

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72,5-метровая Axioma ушла с молотка в пользу американского инвестиционного банка JP Morgan, утверждающего, что миллиардер, владелец яхты Дмитрий Пумпянский, должен ему более 20 миллионов долларов.

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