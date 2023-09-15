«Мне это более чем понятно». Украина немедленно нуждается в дальнобойных ракетах, но это сложный вопрос — Бербок 15 сентября, 23:03 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что «полностью осознает» потребность Украины в дальнобойных ракетах. Однако, по ее словам, вопрос их передачи не прост.

В эфире телеканала Welt она подчеркнула, что дальнобойные ракеты могут помочь Украине освободить восток от российских оккупантов, сообщает Укринформ.

«Украина немедленно нуждается в дальнобойных ракетах… Мне это более чем понятно, насколько важно освободить людей на востоке Украины», — заявила она.

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Однако она ушла от прямого ответа, когда Германия может принять решение о передаче такого вооружения.

Она отметила, что ФРГ тесно и доверительно сотрудничает по этому вопросу с Соединенными Штатами Америки, так что решение зависит во многом и от них, как это было в вопросах поставок других высокотехнологичных систем вооружений.

15 сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин может определиться, будет ли передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, через приблизительно одну-две недели.

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13 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть прогресс по предоставлению Украине американских ракет ATACMS и немецких Taurus, однако окончательное решение еще не принято.

Писториус считает, что Киеву больше нужны системы противовоздушной обороны и боеприпасы 155-мм калибра, и Германия хочет ускорить процессы производства техники и ее ремонта. Он уверял, что возможное предоставление США своих ракет не будет означать автоматической передачи Taurus.

11 августа Der Spiegel сообщил, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы. Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно. Сам он отрицает свою нерешительность, хотя в правительстве говорили, что он единственный, кто тормозит процесс предоставления.