РФ начнет действовать агрессивнее, у ее шпионов очень грубый стиль — спецслужбы Германии 20 июня, 23:55 Флаг Германии (Фото:Pexels/Pixabay)

Глава Федеральной службы по охране конституции Германии Томас Хальденванг считает, что спецслужбы России станут действовать более агрессивно в Европе.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, в будущем Россия начнет действовать более агрессивно и, возможно, изменит методы работы своих спецслужб.

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«К этому можно отнести деятельность офицеров спецслужб с фальшивыми паспортами, а также усиление хакерских атак вплоть до саботажа», — сказал Хальденванг

Он отметил, что российские спецслужбы работают «классически», применяя все средства, которые известны в сфере шпионажа.

«Иногда с помощью тех методов, которые всем известны по фильмам. Российские спецслужбы прибегают к убийствам или похищению людей — будь то оппозиционеры или перебежчики. И тому есть много примеров. Это очень грубый стиль», — резюмировал глава службы.

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