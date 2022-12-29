«Путин проигрывает». Россия на пути к военному поражению — немецкий министр
Роберт Хабек (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)
Россия сейчас на пути к военному поражению, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.
Об этом сообщает Spiegel.
По его словам, «никто и подумать не мог, что 2022 год так закончится».
«Путин проигрывает эту войну на поле боя», — сказал он.
Министр заявил, что ВСУ используют западное оружие «умело и стратегически, мудро и героически».
«Я за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддерживала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну», — сказал Хабек.