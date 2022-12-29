«Путин проигрывает». Россия на пути к военному поражению — немецкий министр 29 декабря, 14:27 Роберт Хабек (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Россия сейчас на пути к военному поражению, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

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Об этом сообщает Spiegel.

По его словам, «никто и подумать не мог, что 2022 год так закончится».

«Путин проигрывает эту войну на поле боя», — сказал он.

Министр заявил, что ВСУ используют западное оружие «умело и стратегически, мудро и героически».

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«Я за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддерживала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну», — сказал Хабек.