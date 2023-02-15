«Время поджимает». Германия «немного опоздала» с поставкой боевых танков в Украину — немецкий вице-канцлер
Танки Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Германия «немного опоздала» с поставкой боевых танков в Украину, заявил вице-канцлер страны Роберт Хабек в среду, 15 февраля.
Об этом сообщает Sky News.
По его словам, приняв решение об отправке танков, Германия делает все, что может.
«Немного поздновато, но дело сделано… все ждут страшного наступления россиян… время поджимает», — сказал он.
Политик заявил, что вопрос об отправке истребителей в Украину — горячая тема на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе на этой неделе — обсуждаться не будет.
25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров. Писториус говорил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300−500 танков.
По данным немецких СМИ, Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку 178 танков Leopard 1 в Украину.
Первые танки должны быть доставлены в Украину уже летом этого года, однако большая их часть — не раньше следующего года.