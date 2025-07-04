Мерц связал массированные атаки по Украине с разговорами Путина и Трампа

Мерц видит закономерность в атаках РФ после разговоров Путина и Трампа (Фото: REUTERS/Annegret Hilse)

Канцлер Германии Фридрих Мерц видит связь между телефонными разговорами российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа и последующими массированными атаками на Украину.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус, сообщает n-tv.

По его словам, Мерц неоднократно подчеркивал, что подобные контакты обычно сопровождаются новыми атаками со стороны Кремля.

«Существует закономерность в отношении российского президента, и то, что телефонные звонки обычно сопровождаются еще более жесткими атаками. То, что произошло вчера вечером, подтвердило или усилило это впечатление», — отметил Стефан Корнелиус.

Он добавил, что последние атаки России говорят сами за себя и выразил надежду, что они повлияют на принятие решений в США, в том числе по ужесточению санкций против РФ.

3 июля Трамп говорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине и он разочарован этим разговором.

Ночная массированная атака РФ на Киев 4 июля

Россия в ночь на 4 июля атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. Также было применено рекордное количество шахедов — более 330. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.

В Воздушных сил ВСУ отметили, что основное направление удара пришлось на Киев.

Инфографика: NV

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 478 средств воздушного нападения врага, 270 сбиты огневыми средствами, 208 — локально потеряны.

В результате атаки погиб один человек — тело было деблокировано из-под завалов разрушенного здания на одной из локаций. Также сообщалось о 26 пострадавших.