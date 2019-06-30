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Надо отменять: немецкий политик усомнилась в эффективности санкций против России

Сегодня, 04:10
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REUTERS/Annegret Hilse

Мануэла Швезиг выступила за постепенную отмену санкций против России

Одна из временно исполняющих обязанности главы Социал-демократической партии Германии (СДПГ), премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг скептически отозвалась о действенности санкций, введенных против России после аннексии Крыма.

Об этом немецкий политик заявила в интервью, публикуемом изданиями медиаконцерна Funke Mediengruppe, сообщает DW.

По ее словам, вполне законно спустя пять лет задать вопрос, что дали санкции.

«Они привели к тому, что Россия сама стала обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией. Нашим фермерам больше не разрешено поставлять свою продукцию в Россию. В других отраслях Россия все больше ориентируется на Китай», — заявила Швезиг.

По ее мнению, целью должна стать постепенная, шаг за шагом, отмена санкционного режима. Предпосылкой этому, отметила она, должно стать также постепенное разрешение конфликта в Украине и выполнение минских соглашений.

Также она однозначно выступила в поддержку проекта газопровода Северный поток-2, который резко критикуют власти США, Украины и Польши.

Первоначально санкции были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, и были усилены в сентябре 2014 года.

27 июня Евросоюз официально продлил санкции против России до 31 января 2020 года.

Теги:   Санкции против России Германия

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