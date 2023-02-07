В Германии учатся более 200 тысяч украинских школьников 7 февраля, 06:14 У школьников есть возможность учиться в Германии на украинском языке (Фото:annie spratt / Unsplash)

В Германии сейчас учатся около 203 тысяч детей из Украины, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны. У них есть возможность учиться на украинском языке.

Об этом сообщила министер образования и исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер, пишет DW.



На брифинге в Киеве Ватцингер заявила, что по состоянию на начало 2023 года в Германии продолжают обучение около 203 тысяч украинских сбежавших от военных действий детей.

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По ее словам, у школьников есть возможность учиться в Германии на украинском языке.

"Конечно, у нас большое желание, чтобы эти дети не потеряли связь со своей родиной. Поэтому мы предлагаем им преподавание параллельно на украинском языке. В больших городах местные украинские организации открыли воскресные школы для детей, а еще многие продолжают учиться в украинских школах дистанционно», — говорится в сообщении.