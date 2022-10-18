В Германии отправили в отставку главу ведомства по киберзащите, которого подозревают в связях со спецслужбами РФ — Spiegel

18 октября, 16:21
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Арне Шенбом (Фото:commons.wikimedia.org)

Арне Шенбом (Фото:commons.wikimedia.org)

Министерство внутренних дел Германии отправило в отставку главу Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники Арне Шенбома, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в спецслужбах.

Немецкое министерство, по данным источников, также инициирует против него дисциплинарное разбирательство.

В задачи Шенбома входила защита немецкого киберпространства от хакерских атак.

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Активное недовольство Шенбомом, по данным СМИ, возникло после выхода на немецком телеканале расследования, согласно которому чиновник возможно находился в контакте с ассоциацией Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, которая предположительно связана с российскими спецслужбами.

Авторы расследования заявляли, что входящая в ассоциацию берлинская фирма Protelion GmbH была дочерью российской компании ИнфоТеКС, основанной бывшим сотрудником КГБ.

При этом Шенбома не могут просто уволить с должности согласно немецкому законодательству, поэтому его, вероятнее всего, переведут в другое ведомство.

https://www.youtube.com/embed/3f_-KTYTbSY
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Российская агрессия Спецслужбы РФ Российские спецслужбы Киберзащита

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