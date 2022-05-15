Первое тяжелое оружие от Берлина. В Германии украинские военные уже учатся пользоваться самоходными гаубицами — Кулеба 15 мая, 12:24 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

В Германии начались тренировки украинских военных, которые осваивают самоходные артиллерийские установки 155-го калибра. Это будет первое тяжелое вооружение от Берлина, которое получит Украина.

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Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время прямого эфира в Facebook в воскресенье, 15 мая.

«Это очень важный момент в наших отношениях, потому что это будет первое тяжелое оружие, которое Германия передаст Украине. Уже скоро эти самоходные гаубицы будут громить врага, ступившего на нашу землю», — подчеркнул он.

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По словам Кулебы, «первый психологический барьер» преодолен, и он начал обсуждать с немецкими коллегами следующие типы вооружений, которые передадут Киеву. Однако министр подчеркнул: окончательное решение, что и когда смогут передать Украине, — за ФРГ.

Ранее издание Welt сообщило, что процесс передачи Украине обещанного Германией вооружения затягивается из-за якобы недоразумений между правительствами стран. В частности, речь шла о зенитных самоходных установках Gepard. На фоне критики в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно неоднозначной позиции Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Киеву.

Позже Шольц отверг критику и заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Украине вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией.



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