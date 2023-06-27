Пригожин в Беларуси не обязательно является угрозой — Минобороны Германии

27 июня, 08:56
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Борис Писториус (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Борис Писториус (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Пребывание главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в Беларуси не обязательно представляет угрозу, считает министр обороны Германии Борис Писториус.

Об этом сообщает Bild.

Отвечая на вопрос о возможных новых опасностях для страны-члена НАТО Литвы из-за пребывания Пригожина в Беларуси, политик заявил, что это зависит от того, верны ли сообщения или это просто слухи о том, где на самом деле находится Пригожин со своими боевиками.

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По его словам, даже если бы главарь Вагнера находился в Беларуси, «это не обязательно означало бы угрозу, но могло иметь и совершенно другое объяснение».

Германия готовится разместить в Литве войска численностью около 4000 человек. Сейчас НАТО проводит переоценку потенциальной угрозы, которую Россия представляет для восточного фланга альянса.

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Поход Вагнера на Москву. Чего хотел Пригожин

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении вагнеровцев боеприпасами.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем «(не упоминая, правда, его фамилию) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

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В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Литва Беларусь Евгений Пригожин Борис Писториус

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