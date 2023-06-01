Министр обороны Германии отреагировал на призывы передать Украине ракеты Taurus 1 июня, 18:18 Ракеты Taurus (Фото:axesofevil2000 via wikipedia)

Германия пока не приняла никаких решений о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Страна остается осторожной в таких вопросах.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Tagesspiegel.

«Мы очень осторожны в этом вопросе, я всегда давал это понять. И до сих пор точка зрения не изменилась», — заявил он, комментируя призывы к властям Германии начать поставки Taurus в Украину.

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Он уточнил, что окончательное решение по вопросу передачи еще не принято.

27 мая пресс-секретарь Министерства обороны Германии сообщила, что к правительству поступила просьба от Украины передать дальнобойные ракеты Taurus.

23 мая депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза, полковник бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер призвал передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Taurus KEPD 350 — шведско-немецкие крылатые ракеты класса «воздух-земля», дальность полета которых более 500 км. Они предназначены для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Эти ракеты используют Германия, Испания и Южная Корея.

