Пропаганда продолжает свою работу. В Берлине прокуратура проверяет «Российский дом» на нарушение санкций

21 января, 08:03
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Вид на Берлин (Фото:A.Savin/Wikipedia)

Вид на Берлин (Фото:A.Savin/Wikipedia)

Прокуратура Берлина начала расследование в «Российском доме науки и культуры», который действует в столице Германии.

Об этом сообщает DW.

Прокуратура проверит деятельность учреждения по поводу нарушения закона о внешнеэкономической деятельности. Речь идет о санкциях ЕС против РФ, из-за ее агрессии против Украины.

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Сообщается, что российское федеральное агентство по делам СНГ, проживающих за рубежом земляков и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), управляющее «российским домом», входит в санкционные списки Евросоюза.

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"Как ранее отмечал немецкий правовой портал LTO, "российский дом" как ресурс Россотрудничества не имеет права получать доходы в ФРГ, например, от продажи билетов на мероприятия или аренды помещений", - говорится в сообщении.

Проверку начали после заявления эксдепутата Бундестага от партии Союз-90/зеленые Фолькера Бека. Он заявил, что в Берлине продолжает раздаваться российская пропаганда в тот момент, когда в Украине ежедневно погибают люди.

https://www.youtube.com/embed/fvtWuVMX49k
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Пропаганда Германия Берлин Прокуратура Расследование Война России против Украины

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