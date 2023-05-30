В Германии проведут самые масштабные в истории НАТО авиационные учения 30 мая, 16:19 Логотип НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В Германии планируется провести масштабные учения воздушных сил стран-членов НАТО. Они станут самыми большими в истории Североатлантического союза.

Об этом пишет Spiegel.

Учения будут называться Air Defender 2023. Они продлятся с 12 по 23 июня. Почти все маневры будут проводить в небе над Германией, часть над прибрежными зонами Северного и Балтийского морей.

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В общей сложности к учениям привлекут около 250 самолетов и вертолетов, из которых примерно сотня — американские.

Инспектор Воздушных сил Германии Инго Герхарц отметил, что обучение должно засвидетельствовать готовность союзников быстро реагировать в случае необходимости. По его словам, вблизи воздушного пространства России планируется «только изолированные маневры» и отрабатывать будут только оборонные сценарии.