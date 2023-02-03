«Абстрактные сравнения». Германия отреагировала на слова Путина о танках для Украины 3 февраля, 16:27 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS)

Представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт заявил, что слова диктатора Владимира Путина о том, что РФ якобы снова сталкивается с «угрозами немецкими танками», как во Вторую мировую войну, являются «абстрактными историческими сравнениями».

Об этом сообщает tagesschau.

В речи по случаю 80-летия завершения сталинградской битвы Путин утверждал, что России снова угрожают немецкими танками, как это было во время Второй мировой войны. Также он сказал, что Германию якобы «втягивают в войну» против РФ.

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Представитель немецкого правительства отметил, что заявления Путина выстроились «в целую серию абстрактных исторических сравнений, неоднократно используемых для оправдания нападения России на Украину».

Гебештрайт подчеркнул, что Германия вместе с другими партнерами занимаются «поставками помощи и вспомогательных услуг; это не является, однако, «участием в войне».

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.

В середине декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил в интервью The Economist, что для выхода на границы 23 февраля Украине нужно 300 танков.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки отправят в Украину примерно через три месяца.

По информации Spiegel, немецкие танки могут быть поставлены до конца марта.

Подготовка ВСУ к использованию немецких танков должна в ближайшее время начаться в Германии. Помимо обучения пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание.