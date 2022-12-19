«Есть беспокойство». В Германии отреагировали на первый за три года визит Путина в Беларусь 19 декабря, 15:52 Диктаторы Лукашенко и Путин (Фото:president.gov.by)

Германия будет следить за результатами визита российского диктатора Владимира Путина к Александру Лукашенко, заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, федеральный канцлер полностью осознает, что Путин посещает Беларусь впервые за три года.

Гебештрайт добавил, что есть обеспокоенность тем, что может быть связано с этим визитом: не изменится ли еще раз роль Беларуси в российской агрессивной войне против Украины, не будет ли она модифицирована.

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Спикер добавил, что все видят, что Беларусь как минимум оказывает помощь российским военным, в частности предоставив свое воздушное пространство и наземные базы.

"Конечно, помощь Беларуси российской армии может возрасти", - сказал он.

Однако Гебештрайт призвал подождать результатов и не делать выводы заранее.

Спикер напомнил, что Шольц в своем недавнем интервью говорил не только о разногласиях во взглядах с Россией за последние десять месяцев, но и о «глобальных отличиях в принципиальных вопросах».

В понедельник, 19 декабря, российский диктатор Владимир Путин встретится в Минске с Александром Лукашенко. Хотя за последний год они провели много переговоров, для Путина это первый визит в столицу Беларуси за последние три года.

2 декабря диктаторы провели очередной телефонный разговор, однако в Минске Путин не был с июня 2019 года.

Лукашенко после 24 февраля 2022 года неоднократно приезжал в Россию и встречался с российским диктатором на других площадках, в странах зоны влияния РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.