Нерешительная поддержка Украины приведет к патовой ситуации на поле боя — глава Мюнхенской конференции по безопасности 17 апреля, 13:08 Кристоф Гойсген (Фото:Hubert Burda Media/www.flickr.com)

Запад должен приложить больше усилий для помощи Украине в отражении российской агрессии, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген.

Об этом сообщает DW.

«Одного заявления о непоколебимой поддержке недостаточно, а действия пока не соответствуют словам» , — заявил он в статье, написанной в соавторстве с четырьмя другими бывшими советниками по политике безопасности из США, Великобритании, Франции и Италии.

По его словам, нынешний уровень постепенной и нерешительной военной поддержки приведет только к патовой ситуации в поле боя.

В тексте говорится, что российский диктатор Владимир Путин ошибочно оценил все аспекты войны, когда начал полномасштабное вторжение в Украину в прошлом году.

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«Он считал, что его армия сильна, Китай на 100% поддерживает его, Украина слаба, а Запад разделен. Он был очень неправ», — пишут эксперты, и добавляют, что теперь единственная надежда диктатора состоит в том, что его решимость сильнее, чем у его противников, и что он сможет выиграть войну на истощение.

«Мы должны снова доказать ему, что он ошибается!» — говорится в материале.

По их словам, коалиция поддерживающих Украину государств «сделала впечатляющие шаги, но сейчас не время для самодовольства».

«Мы должны предоставить Украине оружие и боеприпасы, в которых она нуждается, чтобы дать отпор агрессивной войне России», — сказано в статье.