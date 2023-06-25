В Германии предполагают, что Пригожин остановил мятеж из-за нехватки поддержки — Spiegel 25 июня, 15:32 В Германии предполагают, что Пригожин ожидал большей поддержки своего бунта внутри РФ (Фото:Press service of Concord / Handout via REUTERS)

В правительстве Германии предполагают, что глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин остановил поход на Москву, поскольку не получил той поддержки внутри России, на которую он надеялся, пишет немецкое издание Spiegel.



По информации издания, вечером в субботу немецкие федеральные Министерства иностранных дел и обороны проинформировали представителей комитетов Бундестага по вопросам иностранных дел и обороны о текущем развитии событий в России, где в этот день колонна боевиков ЧВК Вагнер двигалась в направлении Москвы.

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Во время устного брифинга политический директор Федерального министерства иностранных дел Тервен Беллманн и парламентский госсекретарь по обороне Зимте Меллер выразили подозрение, что лидер Вагнера Пригожин не получил от российских государственных сил той поддержки своего бунта, на которую он рассчитывал, поэтому прекратил свой поход на Москву.



В то же время представители правительства в ходе телефонного разговора не смогли сообщить никакой информации о содержании договоренностей между Кремлем и Пригожиным, а также о местонахождении Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

По информации Spiegel, в начале недели ожидается специальное заседание комитетов по иностранным делам и обороне.

Издание также напоминает, что на фоне событий в России онлайн-встречу провели лидеры западных стран.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отложила свой запланированный визит в ЮАР на один день на фоне российского мятежа. В субботу Бербок провела консультации со своими коллегами в формате G7, а министр обороны Германии Борис Писториус обменялся мнениями с министром обороны США Ллойдом Остином.

Также поздно вечером в субботу канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак тоже обсудили мятеж в России. Как стало известно Spiegel, конференция длилась около 45 минут.

Поход Вагнера на Москву. Чего хотел Пригожин

23 июня, главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении боеприпасами сил вагнеровцев.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «уйти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина в котором он назвал Пригожина «предателем» (не упоминая, правда, его фамилию) и сообщил, что Вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы. Пригожин называл это «маршем справедливости».

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была на подъезде к Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения «вагнеровцев» на территории России.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».