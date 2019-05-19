В Германии предостерегают от обмена данными с Австрией из-за ее связей с РФ
Глава Федерального ведомства Германии по защите Конституции (BfV) Томас Халденванг предупредил нижнюю палату парламента о «значительной рискованности» обмена разведданными с Австрией.
Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag.
По данным издания, Халденванг «выразил свои подозрения» австрийской власти на этой неделе еще до скандала с отставкой вице-канцлера Австрии из-за встречи с племянницей российского олигарха из окружения
«Исходным является предположение о том, что Австрия может неправильно использовать и, при необходимости, направлять в Россию информацию, которую она получает от стран-партнеров, таких как Германия», — считает председатель BfV.
Напомним, немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на видеозаписи, что председатель Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе и глава парламентской фракции АПС Йоханн Гуденус в 2017 году планировали передать ряд государственных строительных заказов фирмам некой российской бизнесвумен в обмен на финансовую помощь партии АПС перед парламентскими выборами.
Согласно этой информации, переговоры австрийских политиков с женщиной, которая назвалась богатой россиянкой и племянницей одного из российских олигархов, проходили в июле 2017 года на острове Ибица. Кроме Штрахе и Гуденуса в беседе приняли участие супруга последнего, а также еще один человек, говоривший по-немецки.
Подлинность видео журналисты проверили в Институте безопасности информационных технологий Общества Фраунгофера в Дармштадте.
Позже Штрахе подал заявление об отставке.