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В Германии предостерегают от обмена данными с Австрией из-за ее связей с РФ

19 мая, 17:20
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В Германии предостерегают от обмена данными с Австрией из-за ее связей с РФ - фото

Frankenpost / Bernd von Jutrczenka

Глава Федерального ведомства Германии по защите Конституции (BfV) Томас Халденванг

Глава Федерального ведомства Германии по защите Конституции (BfV) Томас Халденванг предупредил нижнюю палату парламента о «значительной рискованности» обмена разведданными с Австрией.

Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag.

По данным издания, Халденванг «выразил свои подозрения» австрийской власти на этой неделе еще до скандала с отставкой вице-канцлера Австрии из-за встречи с племянницей российского олигарха из окружения президента РФ Владимира Путина.

«Исходным является предположение о том, что Австрия может неправильно использовать и, при необходимости, направлять в Россию информацию, которую она получает от стран-партнеров, таких как Германия», — считает председатель BfV.

Напомним, немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на видеозаписи, что председатель Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе и глава парламентской фракции АПС Йоханн Гуденус в 2017 году планировали передать ряд государственных строительных заказов фирмам некой российской бизнесвумен в обмен на финансовую помощь партии АПС перед парламентскими выборами.

Согласно этой информации, переговоры австрийских политиков с женщиной, которая назвалась богатой россиянкой и племянницей одного из российских олигархов, проходили в июле 2017 года на острове Ибица. Кроме Штрахе и Гуденуса в беседе приняли участие супруга последнего, а также еще один человек, говоривший по-немецки.

Подлинность видео журналисты проверили в Институте безопасности информационных технологий Общества Фраунгофера в Дармштадте.

Позже Штрахе подал заявление об отставке.

Теги:   Россия Германия Австрия

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