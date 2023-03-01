На фоне заявлений об угрозах. В Германии предложили записывать телефонные разговоры Шольца с Путиным 1 марта, 13:00 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Телефонные разговоры немецкого канцлера Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным не записываются, эту практику стоило бы изменить.

Об этом заявил глава Федерального архива ФРГ Михаэль Хольманн, пишет DW.

Ряд оппозиционных политиков ранее предполагали, что канцлер медлил с поставками оружия Украине из-за угроз Путина.

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Сам Шольц угрозы отрицал.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц не идут на контакт с Путиным.

По словам спикера диктатора, Макрон пять или шесть раз говорил о готовности позвонить Путину, но запросов о таком разговоре Кремль так и не получил.

Сам же Шольц заявил, что продолжит звонить Путину.