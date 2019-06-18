Владимир Спиваковский
Почему мировая система образования обречена
Иван Верстюк
Лайфхаки Нью-Йорка для украинского бизнеса
Сергей Фурса
Газпром тянет время. Чего ожидать Украине
Александр Пасховер
Главное достижение безвизового режима
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В Германии поделились своими ожиданиями от Зеленского

Сегодня, 08:03
Цей матеріал також доступний українською
В Германии поделились своими ожиданиями от Зеленского - фото

Claudio Bresciani/ via REUTERS

Германия хотела бы оказать Владимиру Зеленскому поддержку, заявил Хайко Мас

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что в Берлине от Владимира Зеленского ожидают прогресса в борьбе с коррупцией и в мирном процессе на Донбассе.

Об этом немецкий министр заявил в интервью издательскому объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) накануне приезда Зеленского в Берлин с первым официальным визитом, сообщает DW.

По словам Маса, Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку в том, чтобы «исполнились надежды украинцев».

«Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир», — отметил он.

По словам главы немецкого МИД, Германия и Франция по-прежнему будут прилагать усилия к выполнению минских соглашений, которые остаются «планом по направлению к разрешению конфликта на востоке Украины».

«Мы также будем требовать конструктивного вклада от России, например, освобождения захваченных украинских солдат», — добавил он.

Накануне Зеленский посетил с официальным визитом Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

18 июня состоится визит Зеленского в Берлин, где он проведет переговоры с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.

Теги:   Хейко Маас Германия Владимир Зеленский

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Страны

Сегодня, 16:20

img
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским — видео
Страны

Сегодня, 07:39

img
Стала известна причина смерти экс-президента Египта
Экономика

Сегодня, 08:40

img
После сериала на HBO. Кто заработает на росте туристического потока в Чернобыль

ТОП 3

Политика

Сегодня, 15:28

img
Фото дня. Владимир Зеленский и Ангела Меркель — первая встреча
12869
Политика

Вчера, 19:24

img
Зеленский встретился с Макроном в Париже — онлайн
11878
Геополитика

Вчера, 07:31

img
Еврокомиссар предупредил о возможности приостановления безвиза отдельных стран с ЕС
8414