В Германии поделились своими ожиданиями от Зеленского
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что в Берлине от Владимира Зеленского ожидают прогресса в борьбе с коррупцией и в мирном процессе на Донбассе.
Об этом немецкий министр заявил в интервью издательскому объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) накануне приезда Зеленского в Берлин с первым официальным визитом, сообщает DW.
По словам Маса, Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку в том, чтобы «исполнились надежды украинцев».
«Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир», — отметил он.
По словам главы немецкого МИД, Германия и Франция по-прежнему будут прилагать усилия к выполнению минских соглашений, которые остаются «планом по направлению к разрешению конфликта на востоке Украины».
«Мы также будем требовать конструктивного вклада от России, например, освобождения захваченных украинских солдат», — добавил он.
Накануне Зеленский посетил с официальным визитом Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
18 июня состоится визит Зеленского в Берлин, где он проведет переговоры с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.