В Германии поделились своими ожиданиями от Зеленского Сегодня, 08:03 Цей матеріал також доступний українською Claudio Bresciani/ via REUTERS Германия хотела бы оказать Владимиру Зеленскому поддержку, заявил Хайко Мас Claudio Bresciani/ via REUTERS

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что в Берлине от Владимира Зеленского ожидают прогресса в борьбе с коррупцией и в мирном процессе на Донбассе.

Об этом немецкий министр заявил в интервью издательскому объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) накануне приезда Зеленского в Берлин с первым официальным визитом, сообщает DW.



По словам Маса, Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку в том, чтобы «исполнились надежды украинцев».

«Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир», — отметил он.

По словам главы немецкого МИД, Германия и Франция по-прежнему будут прилагать усилия к выполнению минских соглашений, которые остаются «планом по направлению к разрешению конфликта на востоке Украины».

«Мы также будем требовать конструктивного вклада от России, например, освобождения захваченных украинских солдат», — добавил он.

Накануне Зеленский посетил с официальным визитом Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

18 июня состоится визит Зеленского в Берлин, где он проведет переговоры с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.