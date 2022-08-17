«Для разделения немецкого общества». В Германии ожидают усиления российских пропаганды и шпионажа
Служба считает, что Россия дополнительно продолжит «активизировать и адаптировать свои попытки политической и военной разведки» (Фото:Pexels/Pixabay)
Федеральная служба защиты конституции Германии считает, что Россия увеличит количество кампаний по дезинформации и активизирует попытки шпионажа в ближайшее время. Об этом сообщается на официальном сайте службы.
«Россия использует такие инструменты, как кибератаки и дезинформация, в качестве гибридных рычагов для разделения общества в Германии», — говорится в сообщении.
Служба предполагает, что российская пропаганда, вероятно, усилится, «подпитывая конспирологические нарративы, призванные вбить клин в наше общество».
Отмечается, что РФ уже целенаправленно распространяет ложную информации, например, о нехватке газа и повышении цен, чтобы вызвать опасения по поводу возможной «угрожающей существованию» нехватки энергии и продовольствия в Германии.
Служба считает, что Россия дополнительно продолжит «активизировать и адаптировать свои попытки политической и военной разведки».
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