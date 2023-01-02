Шольц продолжает контактировать с Путиным ради переговоров об окончании войны — правительство Германии 2 января, 17:18 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц контактирует с российским диктатором Владимиром Путиным ради возможных переговоров об окончании войны РФ против Украины в будущем.

Об этом заявила представитель правительства Германии Кристин Гоффман на брифинге в Берлине, сообщает Укринформ.

По ее словам, Шольц и некоторые другие политики в Евросоюзе имеют прямой контакт с Путиным.

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Спикер Министерства иностранных дел ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что Россия не показывает серьезной готовности к переговорам, что подтверждается массированными ракетными ударами по Украине.

Он отметил, что условия переговоров будет определять руководство Украины, а Германия будет поддерживать украинцев, которые борятся за свое выживание, ценности и мирный порядок Европы.

Ранее Шольц заявлял, что что продолжит поддерживать Украину в 2023 году. Он отметил, что военная агрессия РФ негативно влияет на жизнь граждан Германии.