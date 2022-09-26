«Ничего не стоит». Ложь Путина касательно украинского зерна можно использовать как туалетную бумагу — немецкий министр 26 сентября, 13:41 Джем Оздемир (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир обвинил российского диктатора Владимира Путина во лжи об украинском зерне.

Об этом сообщает Spiegel.

По словам министра, российский нарратив о том, что зерно из Украины якобы «не поступает» в страны, где люди нуждаются, не должен использоваться.

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«Это так же правдиво, как и все остальные заявления Владимира Путина. Вы можете использовать это как туалетную бумагу», — сказал он.

По словам Оздемира, заявление Путина ничего не стоит.



«Мы перевезли гораздо больше, чем кто-либо мог предсказать вначале», — сказал он.



Диктатор Путин заявлял, что его якобы «надули» по вывозу украинского зерна, и требует ограничить его экспорт. Путин утверждает, что большая часть зерна «вывозится в ЕС», а не в развивающиеся страны, о которых он якобы очень заботится.



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