«Ничего не стоит». Ложь Путина касательно украинского зерна можно использовать как туалетную бумагу — немецкий министр

26 сентября, 13:41
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Джем Оздемир (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Джем Оздемир (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир обвинил российского диктатора Владимира Путина во лжи об украинском зерне.

Об этом сообщает Spiegel.

По словам министра, российский нарратив о том, что зерно из Украины якобы «не поступает» в страны, где люди нуждаются, не должен использоваться.

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«Это так же правдиво, как и все остальные заявления Владимира Путина. Вы можете использовать это как туалетную бумагу», — сказал он.

По словам Оздемира, заявление Путина ничего не стоит.

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«Мы перевезли гораздо больше, чем кто-либо мог предсказать вначале», — сказал он.

Диктатор Путин заявлял, что его якобы «надули» по вывозу украинского зерна, и требует ограничить его экспорт. Путин утверждает, что большая часть зерна «вывозится в ЕС», а не в развивающиеся страны, о которых он якобы очень заботится.

https://www.youtube.com/watch?v=p15g8QGIDr8
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Германия Зерно Война России против Украины

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