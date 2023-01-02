В Германии назвали условие передачи Украине танков Leopard 2 января, 18:10 Танки Leopard (Фото:Mariusz Burcz / Alamy via Reuters)

Германия не планирует самостоятельно действовать в вопросе отправки танков Leopard в Украину, поскольку это делается в координации с другими партнерами по НАТО.

Об этом сообщает Spiegel.

Как объяснил член социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер, передача танков «останется в внешнеполитической линии, чтобы не было непродуманных сольных усилий».

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«Такое вооружение может поставляться только в координации с нашими партнерами по НАТО», — заявил политик.

Мюллер добавил, что США и Франция также имеют системы, подобные Leopard. Однако, они не предлагают эти системы для украинских военнослужащих.

«Германия хочет безусловно и дальше избегать того, чтобы альянс стал стороной войны», — отметил Мюллер.

Он подчеркнул, что Германия и дальше будет поддерживать Украину самым современным оружием и будет делать это до тех пор, пока это будет необходимо.

11 декабря посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что правительство Германии планирует дальнейшие поставки оружия для ВСУ. Украина продолжает переговоры относительно предоставления танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.

Инфографика: НВ

9 декабря в правительстве Германии сообщили, что ведут переговоры с США и другими партнерами о поставках Украине танков Leopard 2. Немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи Вооруженным силам Украины тяжелых танков. Эту информацию подтвердила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.