Шпионаж в пользу РФ. В Германии мужчину задержали за передачу разведданных российским спецслужбам 26 января, 12:33 Полиция Германии (Фото:Tobias/www.flickr.com)

В воскресенье, 22 января, в Германии мужчину задержали за передачу разведданных стране-агрессору России.

Об этом в четверг, 26 января сообщила немецкая прокуратура.

Гражданин Германии был задержан в аэропорту Мюнхена по подозрению в госизмене. По данным прокуратуры, он был участником сговора с сотрудником спецслужб с целью передачи разведданных России.

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В ведомстве рассказали, что мужчина по имени Артур Э. был арестован по прибытии в Германию из США.

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В прокуратуре заявили, что он является соратником сотрудника Службы внешней разведки Германии Карстена Л., который был арестован в декабре по подозрению в шпионаже в пользу России.

Ранее суд Стокгольма признал двух братьев виновными в шпионаже в пользу России.

Обвиняемые получили доступ к информации, ведь старший брат работал в структурах безопасности и вооруженных силах Швеции.

Суд признал, что братья совершали преступления с марта 2011 года по сентябрь 2021 года. За это 42-летний мужчина получил пожизненное заключение, а его 35-летний брат — 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.