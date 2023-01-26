Шпионаж в пользу РФ. В Германии мужчину задержали за передачу разведданных российским спецслужбам
Полиция Германии (Фото:Tobias/www.flickr.com)
В воскресенье, 22 января, в Германии мужчину задержали за передачу разведданных стране-агрессору России.
Об этом в четверг, 26 января сообщила немецкая прокуратура.
Гражданин Германии был задержан в аэропорту Мюнхена по подозрению в госизмене. По данным прокуратуры, он был участником сговора с сотрудником спецслужб с целью передачи разведданных России.
В ведомстве рассказали, что мужчина по имени Артур Э. был арестован по прибытии в Германию из США.
В прокуратуре заявили, что он является соратником сотрудника Службы внешней разведки Германии Карстена Л., который был арестован в декабре по подозрению в шпионаже в пользу России.
Ранее суд Стокгольма признал двух братьев виновными в шпионаже в пользу России.
Обвиняемые получили доступ к информации, ведь старший брат работал в структурах безопасности и вооруженных силах Швеции.
Суд признал, что братья совершали преступления с марта 2011 года по сентябрь 2021 года. За это 42-летний мужчина получил пожизненное заключение, а его 35-летний брат — 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.