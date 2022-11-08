Полиция Германии конфисковала картины на 5 млн евро на яхте российского олигарха Усманова

8 ноября, 00:17
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Яхта была создана немецкой судостроительной компанией Lürssen (Фото:Alberto-g-rovi/wikipedia.org)

Яхта была создана немецкой судостроительной компанией Lürssen (Фото:Alberto-g-rovi/wikipedia.org)

Следователи Федерального управления криминальной полиции Германии провели обыски на суперяхте Dilibar подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова. В результате было конфисковано 30 картин общей стоимостью, по предварительным данным, 5 млн евро.

Об этом говорится в совместном расследовании NDR, WDR и Suddeutsche Zeitung.

Картины находились на яхте и, очевидно, были сохранены, когда судно прибыло в порт Гамбурга на капитальный ремонт в конце 2021 года. Среди картин работа французско-российского экспрессиониста Марка Шагала.

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Отвечая на вопрос, представитель Усманова заявил, что предметы искусства, о которых идет речь, якобы не принадлежат олигарху, поэтому немецким органам власти о них не нужно было сообщать.

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Как известно, прокуратура Мюнхена ведет расследование по Усманову по подозрению в уклонении от уплаты налогов, предполагая, что находящийся под санкциями ЕС миллиардер был обязан платить налоги в Германии.

Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне также проводит расследование по подозрению в отмывании средств.

В середине апреля власти Германии официально арестовали 156-метровую супер-яхту Dilbar , фактическим владельцем которой является близкий к Кремлю российский олигарх Алишер Усманов.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия Санкции против России Алишер Усманов Санкции Запада Война в Украине Яхта Война России против Украины

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