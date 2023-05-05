Концерн Rheinmetall заявил о возможности производить для Украины до 600 тысяч снарядов 5 мая, 18:27 Боеприпасы возле позиций украинских защитников в Бахмуте (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

В пятницу, 5 мая, немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о возможности производить до 600 тысяч артиллерийских боеприпасов в год для последующей поставки в Украину.

Об этом заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Handelsblatt.

Такое заявление он сделал после визита комиссара ЕС по промышленности Тьерри Бретона на завод Rheinmetall в Унтерлюсе.

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ЕС пообещал поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в год для защиты от оккупантов.

«Эта цель должна быть достигнута быстро, поскольку из-за интенсивных боев Украина рискует остаться без боеприпасов», — сказал Бретон.

Ранее Европейская комиссия решила выделить 500 млн евро, чтобы нарастить производство боеприпасов, которые пойдут на срочную помощь Украине и пополнят запасы государств-членов ЕС.

20 марта страны-члены ЕС договорились закупить для ВСУ миллион боеприпасов калибра 155 мм в течение следующих 12 месяцев.

По данным Financial Times, Украина обратилась в Евросоюз с просьбой ежемесячно отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит. Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине нужен миллион снарядов.