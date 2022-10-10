В Германии главу ведомства по киберзащите подозревают в связях со спецслужбами РФ — Bild 10 октября, 03:20 Арне Шенбом (Фото:commons.wikimedia.org)

Главу Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Германии Арне Шенбома планируют отстранить от должности из-за его возможных связей с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает Bild.



Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер намерена «в кратчайшие сроки» отстранить нынешнего главу ведомства, в задачи которого входит защита немецкого киберпространства от хакерских атак, и ввиду этого отказалась от участия в запланированной на 13 октября презентации отчета о деятельности BSI за 2022 год и совместной с ведомством пресс-конференции.

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Активное недовольство Шенбомом, как указывают СМИ, возникло после выхода на телеканале ZDF расследования, согласно которому чиновник возможно находился в контакте с ассоциацией Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, которая, по данным журналистов, связана с российскими спецслужбами.

При этом Шенбома не могут просто уволить с должности согласно немецкому законодательству, поэтому его, вероятнее всего, переведут в другое ведомство.