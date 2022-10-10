В Германии главу ведомства по киберзащите подозревают в связях со спецслужбами РФ — Bild

10 октября, 03:20
Поделиться:
Арне Шенбом (Фото:commons.wikimedia.org)

Арне Шенбом (Фото:commons.wikimedia.org)

Главу Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Германии Арне Шенбома планируют отстранить от должности из-за его возможных связей с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает Bild.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер намерена «в кратчайшие сроки» отстранить нынешнего главу ведомства, в задачи которого входит защита немецкого киберпространства от хакерских атак, и ввиду этого отказалась от участия в запланированной на 13 октября презентации отчета о деятельности BSI за 2022 год и совместной с ведомством пресс-конференции.

Видео дня

Читайте также:

Поезда на севере Германии остановились на три часа (Фото:s-bahn.hamburg) Остановили поезда на севере страны. В Германии подозревают Россию в сбое работы железных дорог

Активное недовольство Шенбомом, как указывают СМИ, возникло после выхода на телеканале ZDF расследования, согласно которому чиновник возможно находился в контакте с ассоциацией Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, которая, по данным журналистов, связана с российскими спецслужбами.

При этом Шенбома не могут просто уволить с должности согласно немецкому законодательству, поэтому его, вероятнее всего, переведут в другое ведомство.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия МИД Германии Киберпреступность Спецслужбы РФ Российские спецслужбы Киберзащита Кибератаки Россия-Германия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X