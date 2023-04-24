Немецкий генерал призвал отправить Украине истребители F-16 24 апреля, 07:15 F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Немецкий генерал в отставке Эрхард Бюллер призвал к более быстрой военной помощи Запада для Украины и к поставке истребителей F-16.

Об этом сообщает Bild.

По его словам, стране нужно «больше боеприпасов для ПВО, а также боевой авиации».

Генерал имеет ввиду, «американские F-16, которых в мире огромное количество».

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Бюллер подчеркнул, что F-16 — «просто пример».

«Речь идет о том, чтобы дать украинцам возможность в долгосрочной перспективе самим обеспечить безопасность своей страны», — сказал он.

По мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, положительное решение по передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

20 марта командующих авиацией ВВС Украины Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению F-16 менее чем за полгода.