Немецкий генерал призвал отправить Украине истребители F-16
F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)
Немецкий генерал в отставке Эрхард Бюллер призвал к более быстрой военной помощи Запада для Украины и к поставке истребителей F-16.
Об этом сообщает Bild.
По его словам, стране нужно «больше боеприпасов для ПВО, а также боевой авиации».
Генерал имеет ввиду, «американские F-16, которых в мире огромное количество».
Бюллер подчеркнул, что F-16 — «просто пример».
«Речь идет о том, чтобы дать украинцам возможность в долгосрочной перспективе самим обеспечить безопасность своей страны», — сказал он.
По мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, положительное решение по передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.
20 марта командующих авиацией ВВС Украины Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению F-16 менее чем за полгода.