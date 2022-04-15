Подали заявление в прокуратуру. В Германии будут расследовать возможное разглашение гостайны касательно Украины — DW 15 апреля, 14:50 Цей матеріал також доступний українською Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн (Фото:Marie-Agnes Strack-Zimmermann/Facebook)

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн подала в прокуратуру заявление из-за возможного разглашения сведений, составляющих гостайну, обнародованных во время закрытых слушаний относительно войны России против Украины.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом сообщает DW.

Данную информацию подтвердили AFP в офисе главы комитета.

Сообщается, что Федеральная разведывательная служба Германии перехватила радиопереговоры военных российских вооруженных сил, в которых содержится подробная информация об убийствах украинских мирных жителей.

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Существует подозрение, что детали переговоров позже были переданы СМИ.

DW пишет, что на прошлой неделе Федеральная разведывательная служба представила протоколы перехвата комитета Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб. Копии протоколов были также направлены комитетам Бундестага по обороне и иностранным делам. По данным Focus, утечка информации могла произойти на этом этапе. Установить это теперь следует прокуратуре Берлина.

Как сообщает Focus, после того, как стало известно о протоколах перехвата, российские военные закрыли каналы, по которым шли переговоры. Кроме того, по данным собеседников, близким к НАТО, был также заблокирован доступ к другим источникам информации.

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