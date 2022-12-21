В Германи назвали «обнадеживающим признаком» визит Зеленского в США

21 декабря, 17:42
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Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США — это «обнадеживающий признак», заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

Об этом сообщает Spiegel.

Гебештрайт заявил, что то, что Зеленский теперь может покинуть Украину — это «очень хороший, обнадеживающий знак».

При этом, он добавил, что Зеленский не планирует посещать Берлин.

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Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом.

Первыми о неожиданном визите Зеленского в Соединенные Штаты сообщили ночью американские СМИ. Утром это подтвердил президент Украины. С Байденом они планируют обсудить всестороннее сотрудничество двух стран, в частности в сфере обороноспособности — Белый дом объявит о новом значительном пакете помощи.

Также Зеленский выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.

https://www.youtube.com/watch?v=tGNq96X-ncw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Германия Владимир Зеленский Война России против Украины

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