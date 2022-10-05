В генштабе РФ раздаются голоса о том, что что война проиграна — Жданов 5 октября, 15:32 Украинский военнослужащий сбрасывает пушку с захваченного российского бронетранспортера возле Изюма Харьковской области (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ рассказал, что в генштабе РФ уже раздаются голоса, что война проиграна.

«Думаю, военные понимают, что ситуацию сегодня изменить невозможно. Кстати, даже в генеральном штабе Российской Федерации раздаются более или менее трезвые голоса, что война проиграна, и сегодня исправить ситуацию невозможно», — сказал Жданов Радио НВ.

Видео дня

По словам военного эксперта, ситуацию уже не спасет «ни одна мобилизация».

«Она может сыграть роль примерно спустя полгода, если они ее закончат — соберут этих мобилизованных, сформируют из них воинские части и подразделения и проведут полный цикл обучения вплоть до боевого согласования. Правда, слабым звеном в этой цепочке может стать техника и вооружение, на которую они их посадят — это будет устаревшая советская техника, снятая с долгосрочного хранения. Но в перспективе можно констатировать, что стратегически эта война [Россией] уже проиграна», — сказал он.

Ранее о том, что российское руководство понимает, что война им уже проиграна, в интервью НВ заявлял военно-политический єксперт Информационного сопротивления Александр Коваленко.

4 октября замглавы ОП Кирилл Тимошенко во время брифинга и замглавы МВД Евгений Енин в эфире телемарафона сообщили, что Украина освободила от войск РФ 1 534 населенных пункта, из которых 483 находятся в Харьковской области и более 50 — в Херсонской области.

