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В G7 отреагировали на признание неконституционным е-декларирование активистов

Вчера, 20:32
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В G7 отреагировали на признание неконституционным е-декларирование активистов - фото

CCofUkraine/Twitter

Суд признал неконституционным введение электронного декларирования активистов

Послы стран G7 приветствуют признание в Конституционном суде неконституционным введение е-декларирования для антикоррупционных активистов.

Об этом сказано в заявлении послов в Twitter.

«Это долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине», — сказано в заявлении.

Ранее, Конституционный суд Украины признал неконституционным введение электронного декларирования для антикоррупционных активистов.

Напомним, что в 2017 году Верховная Рада приняла изменения в закон О предотвращении коррупции. Эта инициатива расширила круг лиц, уполномоченных выполнять функции государства и которые должны подавать электронную декларацию. К субъектам декларирования также отнесли физических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с предотвращением и противодействием коррупции.

Международные партнеры неоднократно подчеркивали неприемлемость этой нормы. Однако, несмотря на это, в Верховной Раде не нашлось достаточного количества голосов для изменения закона.

Теги:   Активисты G7 Конституционный суд Украины

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