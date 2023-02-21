Министры финансов стран G7 обсудят влияние войны на мировую экономику и новые санкции против РФ 21 февраля, 10:24 Шуничи Судзуки (Фото:Youtube/MOFJapan/Speech by SUZUKI Shunichi, Minister of Finance)

В четверг, 23 февраля, Япония проведет встречу министров финансов стран G7, чтобы обсудить их реакцию на войну России против Украины, а также санкции против РФ.

Об этом заявил министр финансов Японии Шуничи Судзуки, пишет Kyodo News.

Судзуки будет председательствовать на совещании министров финансов и управляющих центральными банками, поскольку в этом году Япония председательствует в G7.

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«Мы хотели бы подтвердить солидарность G7 в поддержке Украины и сохранении нашего давления на Россию, а также обсудить влияние (войны) на мировую экономику», — сказал Судзуки.

В пятницу, 24 февраля лидеры G7 планируют провести виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.