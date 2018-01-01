В ФСБ заявили, что закрыли Керченский пролив из-за "угрозы украинских кораблей" Сегодня, 11:48 107 Цей матеріал також доступний українською Суда в Керченском проливе

Первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский заявил, что закрытие Керченского пролива было связано с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена в отношении Крымского моста.

Об этом сообщает Интерфакс.

"В первую очередь, это было связано с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале", - сказал Вольский.

Кроме того, представитель ФСБ считает, что "никакой предвзятости или превышений полномочий по отношению к украинским судам не происходило".

Он также добавил, что в день инцидента перехода через канал ожидали 166 гражданских судов.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

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