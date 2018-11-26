В ФСБ РФ подтвердили захват трех украинских кораблей

Федеральная служба безопасности РФ подтвердила захват трех украинских кораблей в Керченском проливе.
Как передает РИА Новости, спецслужбы РФ сообщили, что российские пограничники применили оружие против кораблей ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу, которые, по словам ФСБ, незаконно пересекли российскую границу.
В российском ведомстве заявили, что экипажи украинских кораблей не реагировали на требования россиян немедленно остановиться и "совершали опасное маневрирование".
"С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны", - говорится в сообщении.
В спецслужбе РФ уверяют, что ранения получили трое украинских военнослужащих, им оказана медицинская помощь и их жизням ничего не угрожает.
В Москве завели уголовное дело "по факту нарушения российской государственной границы".
В ВМС Украины заявили, что в результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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