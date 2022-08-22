Война России против Украины может длиться годами — МИД Финляндии 22 августа, 17:47 Український військовий в Харківській області (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что война России против Украины может длиться годами.

Об этом сообщает Yle.

По его словам, сейчас ни Украина, ни Россия «не имеют средств, чтобы положить ей конец».

Хаависто заявил, что эскалация войны в данный момент маловероятна, но она всегда возможна.

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По мнению министра, самое главное для руководства Финляндии этой осенью — заполнить заявку на членство в НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что закончить войну до конца года вполне возможно.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 9 августа, заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина не согласится на территориальный компромисс с Россией, поскольку станет войной, отложенной на будущее.



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