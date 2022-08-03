Президент Финляндии обсудит с правительством введение виз для граждан России 3 августа, 12:41 Саули Ниинисте (Фото:Vesa Moilanen/Lehtikuva via REUTERS)

В четверг, 4 августа президент Финляндии Саули Ниинисте обсудит с правительством введение виз для граждан страны-агрессора России.

Об этом сообщает The Saxon.

Въезд российских туристов в Финляндию и проезд через территорию страны вызвал обсуждение и неодобрение, поскольку граждане РФ таким образом могут обойти санкции, введенные против России за вторжение в Украину.

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Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения ЕС по прекращению выдачи виз гражданам страны-агрессора России.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что необоснованная война России против Украины отрицательно сказывается на безопасности Эстонии и ЕС.

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