Президент Финляндии обсудит с правительством введение виз для граждан России
Саули Ниинисте (Фото:Vesa Moilanen/Lehtikuva via REUTERS)
В четверг, 4 августа президент Финляндии Саули Ниинисте обсудит с правительством введение виз для граждан страны-агрессора России.
Об этом сообщает The Saxon.
Въезд российских туристов в Финляндию и проезд через территорию страны вызвал обсуждение и неодобрение, поскольку граждане РФ таким образом могут обойти санкции, введенные против России за вторжение в Украину.
Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения ЕС по прекращению выдачи виз гражданам страны-агрессора России.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что необоснованная война России против Украины отрицательно сказывается на безопасности Эстонии и ЕС.
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