В Филиппинском море российский эсминец едва не врезался в американский ракетный крейсер Вчера, 15:30 Цей матеріал також доступний українською CNN Минобороны РФ традиционно все отрицает CNN

Военно-морские силы США обвинили российскую сторону в провоцировании опасной ситуации в Филиппинском море, которая едва не закончилась столкновением эсминца ВМС РФ с ракетным крейсером USS Chancellorsville.

Как сообщает CNN, об этом заявил представитель американского военного флота Клэйтон Досс.

«Российский эсминец… совершил опасный маневр против USS Chancellorsville, приблизившись к нему на 50−100 футов, и ставя под угрозу безопасность экипажа и корабля. Это небезопасное действие вынудило Chancellorsville полностью запустить все двигатели и маневрировать, чтобы избежать столкновения», — рассказал он, назвав действия российских военных «непрофессиональными».

В свою очередь Минобороны РФ традиционно все отрицает, утверждая, что это якобы именно американское судно спровоцировало инцидент.