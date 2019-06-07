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В Филиппинском море российский эсминец едва не врезался в американский ракетный крейсер

Вчера, 15:30
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В Филиппинском море российский эсминец едва не врезался в американский ракетный крейсер - фото

CNN

Минобороны РФ традиционно все отрицает

Военно-морские силы США обвинили российскую сторону в провоцировании опасной ситуации в Филиппинском море, которая едва не закончилась столкновением эсминца ВМС РФ с ракетным крейсером USS Chancellorsville.

Как сообщает CNN, об этом заявил представитель американского военного флота Клэйтон Досс.

«Российский эсминец… совершил опасный маневр против USS Chancellorsville, приблизившись к нему на 50−100 футов, и ставя под угрозу безопасность экипажа и корабля. Это небезопасное действие вынудило Chancellorsville полностью запустить все двигатели и маневрировать, чтобы избежать столкновения», — рассказал он, назвав действия российских военных «непрофессиональными».

В свою очередь Минобороны РФ традиционно все отрицает, утверждая, что это якобы именно американское судно спровоцировало инцидент.

Теги:   Российские военные провокации Флот США Россия

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