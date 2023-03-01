США считают причиной COVID-19 утечку из лаборатории в китайском Ухане — директор ФБР 1 марта, 11:54 Люди в масках в Гонконге (Фото:REUTERS/Tyrone Siu)

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что США считают, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка из лаборатории в китайском Ухане.

«Директор Рэй подтвердил, что по оценке Бюро причиной пандемии COVID-19, вероятно, стал инцидент в лаборатории в Ухане, Китай», — говорится в сообщении ФБР в Twitter в среду, 1 марта.

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По его словам, Бюро уже давно так считает.

CNN сообщает, что это первое подобное публичное заявление Рэя о лабораторном происхождении коронавируса.

Рэй добавил, что Китай делает все возможное, чтобы запутать расследование.

В сентябре глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что заболеваемость коронавирусом идет на спад и человечеству осталось приложить совсем немного усилий, чтобы покончить с этой проблемой.