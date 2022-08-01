ЕС опасается эскалации между США и Китаем из-за напряженности вокруг Тайваня — Politico

1 августа, 12:48
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси хотела посетить Тайвань, несмотря на протесты Пекина (Фото:REUTERS/Stephen Lam)

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси хотела посетить Тайвань, несмотря на протесты Пекина (Фото:REUTERS/Stephen Lam)

Страны Евросоюза опасаются возможной эскалации между США и Китаем в случае визита на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает Politico, со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

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По их словам, публично спор вокруг Тайваня официальные лица ЕС обсуждают неохотно, однако «за кулисами» они признают, что существует явная опасность того, что «ситуация может выйти из-под контроля».

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«Иногда сбываются наихудшие сценарии. Европейцам следует подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, поддерживая Тайвань, оставаясь при этом в тесном контакте с Пекином и помогая деэскалации», — заявил вице-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Борис Руге, приведя в качестве примера нападение РФ на Украину.

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На фоне недовольства КНР американская делегация во главе с Пелоси решила не включать Тайвань в свое турне по странам Азии.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Китай Тайвань Нэнси Пелоси

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