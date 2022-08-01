ЕС опасается эскалации между США и Китаем из-за напряженности вокруг Тайваня — Politico 1 августа, 12:48 Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси хотела посетить Тайвань, несмотря на протесты Пекина (Фото:REUTERS/Stephen Lam)

Страны Евросоюза опасаются возможной эскалации между США и Китаем в случае визита на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает Politico, со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

По их словам, публично спор вокруг Тайваня официальные лица ЕС обсуждают неохотно, однако «за кулисами» они признают, что существует явная опасность того, что «ситуация может выйти из-под контроля».

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«Иногда сбываются наихудшие сценарии. Европейцам следует подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, поддерживая Тайвань, оставаясь при этом в тесном контакте с Пекином и помогая деэскалации», — заявил вице-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Борис Руге, приведя в качестве примера нападение РФ на Украину.

На фоне недовольства КНР американская делегация во главе с Пелоси решила не включать Тайвань в свое турне по странам Азии.

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