В Евросовете объяснили, почему Зеленский не будет лично присутствовать на саммите ЕС в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский поправляет костюм, прибыв на ужин для глав государств и правительств стран-членов НАТО (Фото: REUTERS/Toby Melville/File Photo)

В Европейском совете объяснили, что президент Украины Владимир Зеленский лично не присутствует на саммите лидеров ЕС в Брюсселе из-за «логистических причин». Об этом в четверг, 26 июня, сообщает Радио Свобода со ссылкой на чиновников ЕС.

«Логистические причины — ему нужно было вернуться в Украину», — сообщили изданию чиновники ЕС.

Также в Европейском совете добавили, что украинский президент примет участие в саммите через видеосвязь во второй половине 26 июня.

19 июня Зеленского пригласили принять участие в саммите лидеров Европейского Союза 26−27 июня в Брюсселе. Однако тогда его участие не было подтверждено, сообщали СМИ.

Ранее 25 июня Зеленский прибыл во Дворец Европы в Страсбурге (Франция), где подписал двустороннее соглашение с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

24−25 июня в Гааге проходил саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Главной темой стала ситуация на Ближнем Востоке.

Владимира Зеленского, который также прибыл в Гаагу, не пригласили на закрытую встречу лидеров НАТО. Радио Свобода писала, что для украинского президента организуют «мини-саммит» с участием лидеров Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также генсека НАТО 25 июня.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях саммита НАТО в Гааге 25 июня длилась около 50 минут.

По словам источника Radio NV, в планах украинского президента было поднять две темы: покупку ПВО для Украины и санкции против РФ.

Дональд Трамп позже отметил, что его встреча с Зеленским была "очень приятной", хотя в прошлом у них «были немного трудные времена».