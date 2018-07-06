06 июля 2018, пятница

В Евросоюзе началось онлайн-голосование об отмене летнего либо зимнего времени

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Голосование продлится до 16 августа

Голосование продлится до 16 августа

В Евросоюзе началось онлайн-голосование, которое должно решить, на какое именно время раз и навсегда перейдут жители ЕС, сообщает DW.

Европейская комиссия запустила в четверг, 5 июля, сайт, на котором жители стран ЕС могут до 16 августа проголосовать за то, какое время они предпочитают: летнее или зимнее. Перехода с одного на другое больше не будет.

Однако из-за наплыва желающих проголосовать сайт, не выдержав нагрузки, временно не работает.  

Согласно результатам репрезентативного опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Forsa в Германии, почти две трети немцев считают переход на летнее и зимнее время бессмысленной процедурой и хотят отмены летнего времени. 

Многие жители европейских стран жалуются на то, что переход на летнее время отрицательно сказывается на их физическом состоянии и психическом здоровье. Кроме того, по мнению экспертов, экономические выгоды от перестановки часов сейчас существенно меньше, чем было когда-то.

Еврокомиссия неоднократно подчеркивала, что отказ от перехода на летнее время нужно согласовывать на уровне всех стран Евросоюза. В Брюсселе считают, что перевод стрелок часов позволяет экономить электроэнергию.

В 2014 году по заказу ЕК было проведено исследование, согласно которому, хаотичный отказ от перевода стрелок доставил бы неудобство компаниям и жителям стран союза.  

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