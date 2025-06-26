В ЕС утвердили выводы по обороне и безопасности, учтя решения стран НАТО на саммите в Гааге

В Европейском Совете утвердили выводы по безопасности и обороне (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

В Европейском Совете отметили, что для усиления обороноспособности Европы в течение следующих пяти лет необходимо увеличивать расходы на оборону и безопасность, как это обязались делать страны — члены НАТО на саммите в Гааге .

Соответствующие выводы Европейский Совет утвердил в четверг, 26 июня.

«Агрессивная война России против Украины и ее последствия для европейской и глобальной безопасности в меняющейся среде представляют экзистенциальный вызов для Европейского Союза», — отметили в Евросовете.

Там также отметили, что «более сильный и более дееспособный в сфере безопасности и обороны Евросоюз сделает положительный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность». Однако НАТО будет оставаться основой коллективной обороны.

Кроме этого, Евросовет приветствует принятие Регламента об учреждении программы SAFE (Действия по безопасности для Европы) и просит государства быстро согласовать предложение по стимулированию инвестиций в сферу обороны.

Европейский Совет также призывает предоставлять европейской оборонной промышленности, включая малые и средние предприятия и компании со средней капитализацией, возможность увеличить масштабы производства.

Кроме того, Евросовет призывает усилить военную мобильность, которая позволит эффективно перемещать оборонную технику и личный состав по всему Евросоюзу.

Ранее страны ЕС согласовали создание фонда SAFE в размере 150 миллиардов евро для усиления обороны Европы. SAFE направлен на то, чтобы поддерживать страны — члены ЕС, желающие инвестировать в свое оборонное производство путем совместных закупок. Через этот фонд ЕС предоставит до 150 миллиардов евро, которые будут распределяться между заинтересованными странами-членами на основе их требований и национальных планов. Выплаты будут осуществляться в форме долгосрочных займов, которые будут выплачиваться государствами-бенефициарами.

В марте Европейская комиссия представила Белую книгу по вопросам европейской обороны, а также оборонный пакет в рамках плана Перевооружение Европы / Готовность 2030. Тогда же в ЕС представили новый инструмент для достижения безопасности в Европе — Security Action for Europe (SAFE).

25 июня страны НАТО по итогам саммита в Гааге согласовали коммюнике, согласно которому, члены Альянса обязались увеличить ежегодные взносы в оборону до 5% ВВП к 2035 году. По меньшей мере 3,5% ВВП будет идти на финансирование основных оборонных потребностей и 1,5% ВВП — на защиту критической инфраструктуры, сетей и обеспечение гражданской готовности.

Также в коммюнике говорится об обязательствах расширять трансатлантическое оборонно-промышленное сотрудничество и использовать новые технологии для укрепления коллективной безопасности.