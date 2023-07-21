Страны Европы безуспешно стремятся устранить дефицит рабочей силы с помощью украинских беженцев 21 июля, 12:37 Страны Европы безуспешно стремятся устранить дефицит рабочей силы с помощью украинских беженцев (Фото:pressfoto / Freepik)

Европейские страны не смогли устранить дефицит рабочей силы с помощью украинских беженцев, несмотря на то, что многие из них имеют высшее образование и необходимые навыки.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что страны Европы рассчитывали, что поток украинских беженцев, который возник после вторжения России, поможет устранить дефицит рабочей силы, особенно странам на востоке ЕС.

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Невозможность долгосрочного трудоустройства связана с препятствиями для беженцев в Европе, в частности с отсутствием мест в детских учреждениях и нежеланием ЕС признавать неевропейские академические и профессиональные квалификации украинцев.

Отмечается, что многие беженцы продолжают работать на низкоквалифицированных работах без долгосрочных карьерных перспектив.

Украинская беженка Светлана Чугиль в комментарии Reuters рассказала, что направила запрос на получение условной лицензии на работу в Польше врачом-ортопедом и физиотерапевтом. Однако для подтверждения ее заявления требовался важный документ, который женщина оставила на оккупированных территориях Украины.

«Меня нельзя было нанять врачом или физиотерапевтом без признания моего диплома», — сказала она.

После интернатуры она устроилась на две немедицинские работы, но график было трудно совмещать с уходом за детьми.

По оценкам исследовательского центра Организации экономического сотрудничества и развития, трудоустройство украинских беженцев могло бы увеличить количество рабочей силы в Европе на полпроцента, что положительно повлияло бы на проблемы с инфляцией.

В Германии, стране с крупнейшей экономикой Европы, которая принимает больше всего беженцев из Украины, количество открытых вакансий выросло до самого высокого уровня с момента окончания Второй мировой войны.

Несмотря на это, пока менее одного из пяти беженцев нашли работу, поскольку Берлин сосредотачивается на языковых курсах, которые должны помочь беженцам найти долгосрочную работу в соответствии с их навыками.

Эксперты из исследовательского центра миграционной политики заявили, что масштабный поток беженцев из Украины рассматривается как «прекрасная возможность» в Германии.

Однако исследовательница Илдико Паллман сказала, что трудоустройство в основном невозможно без владения местным языком.

Энцо Вебер, эксперт по рынку труда Немецкого института исследования занятости, заявил, что нужно ввести правила, которые позволят беженцам из Украины остаться в долгосрочной перспективе.

«Это устранит значительное препятствие не только для беженцев, но и для работодателей», — отметил он.

13 июля были опубликованы результаты опроса, согласно которым из более миллиона украинских беженцев, которые прибыли в Германию, спасаясь от войны России против Украины, 44% хотели бы остаться в стране.

