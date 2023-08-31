«Легализация российских референдумов». В Европе продаются карты, на которых некоторые территории Украины обозначены как «спорные» с Россией — СМИ 31 августа, 15:55 Глобус, иллюстративное фото (Фото:Unsplash)

В Европе заметили карты немецкого медиагиганта MairDumont, на которых ряд областей Украины отделены пунктирной линией и обозначены как «спорные» с Россией.

Об этом сообщает BBC.

Агентство рассказывает историю украинки Нины, которая из-за российского вторжения сейчас проживает в Австрии. Она решила приобрести своему 12-летнему сыну географический атлас в одном из крупнейших книжных магазинов Вены, однако рассмотрев новоприобретенный товар заметила пунктирные отметки на карте, которые отделяют юг и восток Украины. В расшифровке, по словам женщины, их обозначили как «спорные территории».

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«Я была просто шокирована. Даже не показывала атлас ребенку. Потому что как ему объяснить, почему наша страна в этой книге на части вот так поделена?» — рассказывает она.

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BBC сообщает, что атлас, который приобрела Нина, был выпущен немецким издательством Kunth в 2023 году. В нем Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области и Крым отделены пунктиром как территория со «спорной государственной границей». Тем же пунктиром обозначена и вся восточная граница с Россией в районе Донбасса и Крыма.

Издание отмечает, что так называемые «спорные территории» совпадают с теми, которые Кремль незаконно объявил «российскими».

Более того, туда вошли и те населенные пункты Украины, которые были освобождены и даже те, которые никогда не находились под российской оккупацией.

Николай Голубей, основатель проекта Stop Mapaganda и уроженец Запорожья отметил, что его город ни дня не был в оккупации, но на российских картах — он в России, а на немецких — на «спорной территории».

«Спорным» на карте также обозначили и Херсон, который Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов в ноябре 2022 года.

«Как по мне, то это легализация так называемых российских „референдумов“ осени 2022 года», — возмущается Голубей.

BBC обнаружила, что все вышеупомянутые бренды входят в состав немецкого гиганта MairDumont GmbH & Co. KG — крупнейшей в стране группы туристических издательств.

Сообщается, что продукция MairDumont продается через сети крупнейших книжных магазинов в Германии, Швейцарии и Австрии, в которые входят почти 1000 магазинов.

Профессор геополитики Королевского колледжа Гэллоуэй в Лондоне Клаус Доддс отмечает, что с 1991 года понятно, что Украина имеет определенные государственные границы и никакого «спора» в данной ситуации быть не может.

«Так что делают эти карты? Они так или иначе узаконивают посягательства России на украинские территории. Вот почему это так опасно, это фактически воспроизведение картографической пропаганды третьими сторонами», — сказал профессор.

Сам MairDumont на последних страницах своей продукции мелким шрифтом отмечает, якобы каждое издание пересматривается «в соответствии с последними данными», с учетом «текущего политического контроля территорий де-факто».

BBC обратилась к MairDumont за комментарием, однако в компании от интервью отказались, прислав взамен свое официальное заявление, в котором компания отмечает, якобы признает все пять регионов территорией Украины, но использует пунктир для обозначения «де-факто зоны конфликта».

«Мы считаем своим долгом информировать наших клиентов о текущей ситуации на месте в случае возникновения конфликтов и т. д. », — говорится в заявлении компании.